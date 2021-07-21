Москва, 21 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении четырём регионам 420 млн рублей на строительство дамб, сообщает 21 июля сайт правительства.

22.mchs.gov.ru Строительство дамбы

Больше половины из этих средств получит Карачаево-Черкесская Республика — 220 млн рублей. Планируется укрепить берега реки Уруп возле станции Преградная. Данная мера позволит предотвратить ущерб от наводнений, который, по данным Минприроды, может составить до 1 млрд рублей.

На реконструкцию участка Волгоградского водохранилища в Вольске Саратовская область получит около 60 млн рублей. Возможный ущерб, если работы не будут проведены, здесь оценивается в 590 млн рублей.

Кроме того, Вологодская область получит 20 млн рублей на третий этап строительства дамбы на реке Северная Двина у города Великий Устюг. Оставшиеся 124,5 млн рублей получит Кемеровская область. Там реконструируют дамбу на реке Томь в районе Чебал-Су.