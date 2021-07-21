Индонезия, 21 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. ВМС Индонезии обнаружили одного погибшего рыбака, который стал жертвой крушения одного из 17 судов в водах Понтианака, сообщает CNN Indonesia.

twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии) Поисково-спасательная операция в Индонезии

Общее число погибших в настоящее время составляет 22 человека, еще 33 человека числятся пропавшими без вести. Всего на 17 кораблях находились 138 рыбаков, 83 из которых спаслись.

Спасатели расширили зону поиска пропавших без вести рыбаков. ВМС Индонезии задействовали два боевых корабля KRI Kerambit-627 и KRI Clurit-641, а также несколько патрульных катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заявили, что на шестой день операции по поиску жертв кораблекрушений в Понтианаке, четыре рыбака были объявлены погибшими.