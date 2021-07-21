Красноярск, 21 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. По состоянию на утро 21 июля в Красноярском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 3575 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Очаги возгораний действуют в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении принимают участие 295 человек, 11 единиц техники. Три пожара на площади 1360 га локализовано, одно возгорание потушено.

За последние сутки в регионе ликвидировали четыре лесных пожара на площади 305 га — в Богучанском, Ермаковском, Кежемском и Эвенкийском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края, а также в Норильске действует особый противопожарный режим.