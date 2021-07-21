Пекин, 21 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Китай завершил публикацию уже 14 томов сборника работ классиков марксизма и связанных с ними документов в рамках проекта «Ма Цзан», сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Актуальный марксизм

Работа над проектом началась в конце марта 2015 года Пекинским университетом. Инициатором его выступил директор и главный редактор Компиляционного центра «Ма Цзан» Гу Хайлян. 4 мая 2019 года в годовщину образования китайского Комсомола были представлены 1−5 тома сборника. Тома 6−10 были представлены в 2019 году. В 2021 году были опубликованы тома 11−14 тома. Завершение компиляции планируется закончить к 2024 году. Международная версия должна быть закончена к 2035 году. Таким образом, общий проект рассчитан на 20 лет.

Члены команды составителей Сунь Дайяо, Ли Сянхай, Гун Мэй, Лю Цинлинь и другие посетили крупные библиотеки и архивы по всей стране. При поддержке соответствующих литературных подразделений в стране и за рубежом они последовательно собирали оригинальные образцы марксизма, распространенные в Китае до 1917 года. Литература включает более 40 книг и сотни газет и периодических изданий. Для более полного сбора литературы команда «Ма Цзан» в прошлом году также провела национальную перепись литературы в ключевых регионах, обнаружив следы в Хунани, Хубэе, Гуандуне, Гуанси, Шанхае, Гонконге и других местах.

«Сборник должен не только прояснить некоторые проблемы, которые были распространены в течение длительного периода времени, но также предоставить ученым по всей стране и за рубежом более удобные и точные материалы. Мы не только сосредоточились на самой мысли Маркса, но также уделили большое внимание процессу формирования его мысли. Обосновывая китаизацию марксизма, мы исследовали исторические вехи китаизации марксизма», — заявил Гу Хайлян.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что «Ма Цзан» является значимой компиляцией для развития китайской идеологии.

Собрание разделено на четыре части. Первая — это книги и переводы документов, вторая часть — это газетные статьи, а третья — различные отчеты и архивные документы, заметки и письма, а четвертая — документы, связанные конкретно с Коммунистической партией Китая.

Первая часть сборника из пяти томов содержит преимущественно исследования переводы на китайский западных и восточных социалистов и анархистов на тему ситуации в Китае и мире конца позапрошлого и начала прошлого века, а также редакторский взгляд на проблемы социализма, описание исторических процессов в стране в контексте процессов, происходящих на Западе, а также в России. В частности, представлены работы японского журналиста Котоку Сюсуя, британского анархиста Клоббера, американского писателя Эдварда Беллами среди множества прочих.