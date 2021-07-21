Москва, 21 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Представляющий интересы семьи Стаса Пьехи адвокат Сергей Жорин сообщил, что Следственный комитет проводит проверку после инцидента с семилетним сыном артиста.

Sledcom.ru Следственный комитет

«У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Жорин.

По его словам, изначально проверка проводилась сотрудниками полиции, после чего СКР забрал материалы в своё производство.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, семилетний сын певца Стаса Пьехи попал в больницу. По данным СМИ, причиной госпитализации стали травмы и сотрясение мозга в результате избиения. Увечья ребёнку нанесла их соседка Ирина Безбородова — жена футбольного судьи Владислава Безбородова.

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