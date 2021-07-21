Кишинёв, 21 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Бывший советник действующего президента Молдавии Майи Санду — Сергей Тофилат — подрался 21 июля в ходе телепередачи на телеканале Jurnal TV с бывшим заместителем министра внутренних дел страны Геннадием Косованом.

Франсиско Гойя. Драка у таверны. 1777

Политики были приглашены на телепередачу в качестве экспертов и перешли на личности в прямом эфире: Косован назвал своего оппонента «недоноском» и вылил на него стакан воды, на что Тофилат ответил ему несколькими ударами кулаком в лицо, после чего бывший замминистра потерял сознание.

«Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками… Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь», — написал на своей странице в соцсети Facebook по поводу инцидента председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ, также являвшийся одним из участников программы.

При этом позднее ведущий передачи Дмитрий Мишин заявил, что конфликт между сторонами улажен и обнародовал фото, где Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Кишинёве Дерек Хоган заявил, что после победы на досрочных выборах в парламент Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего президента страны Майю Санду, Кишинев может рассчитывать на увеличение помощи со стороны внешних партнёров.