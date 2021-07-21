Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Американские военные готовы оказать помощь германским коллегам в устранении последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом в ходе телефонного разговора с генеральным инспектором ВС ФРГ Эберхардом Цорном заявил председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли.

ВС США The U.S. Army

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Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате катастрофического наводнения, обрушившегося на Германию.

«Мы предложили дальнейшую поддержку вооруженным силам Германии, которые занимаются проведением спасательных и восстановительных работ», — добавил глава комитета.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Германию 12 июля. В результате реки вышли из берегов. От разрушительного наводнения пострадали районы на западе страны. В настоящее время известно о 169 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.