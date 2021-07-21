Токио, 21 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Спортсмен олимпийской сборной Уганды Джулиус Секитолеко вернётся на родину. Об этом 21 июля сообщает Kyodo со ссылкой на посольство Уганды в Японии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Ранее 20-летний тяжелоатлет пытался совершить побег из расположения сборной, чтобы не возвращаться в Уганду. При этом он оставил записку, в которой заявил, что не хочет возвращаться на родину, поскольку жизнь там трудна.

20 июля Секитолеко был найден японской полицией в префектуре Миэ.