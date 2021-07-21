Вашингтон, 21 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Американские чиновники призвали своих коллег с Украины не критиковать сделку по проекту газопровода «Северный поток — 2», о которой скоро должны объявить Вашингтон и Берлин. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Издание отмечает, что американцы предупредили Киев: публичное выражение несогласия со сделкой может негативно сказаться на отношениях США и Украины. Вашингтонские чиновники также попросили не обсуждать намерения США и Германии с американским Конгрессом. Многие конгрессмены критикуют проект СП-2 и призывают ввести против него санкции.

Указано также, что высокопоставленный представитель Белого дома не подтвердил эту информацию, пояснив, что нюансов в ситуации больше. Но подробнее о переговорах с Украиной он говорить не стал.

Газета отмечает, что на Украине с призывом из США вряд ли согласятся. Близкие к президенту Владимиру Зеленскому собеседники издания сообщили, что Киев считает американские санкции действенным инструментом против строительства газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Ожидается, что условия сделки будут объявлены 21 июля.

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