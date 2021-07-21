Москва, 21 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Фигурант списка Forbes Роман Троценко избавился от доли в одном из своих активов — ООО «Инпут Лаб», которое работает в сфере разработки программного обеспечения. В июле 2021 года единственным собственником компании осталось ООО «Самолёт Две Столицы», которое входит в группу «Самолёт», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Компания «Инпут Лаб» учреждена в мае 2017 года. Гендиректор — Сергей Николишин, уставный капитал — 12,6 млн рублей. С 6 июля 2021 года единственным собственником является ООО «Самолёт Две столицы» из Санкт-Петербурга. Фирма на 70,1% принадлежит ПАО «Группа компания «Самолёт». С 2020 года доля в 28,9% в ней есть и у АО «Инвестиционная группа 11».

На июнь 2021 года среди крупных акционеров ПАО «Группа компания «Самолёт» — Михаил Кенин с долей 30,8%. Компания «Дорстаген лимитед» (Кипр) также владеет 33,1% акций в ПАО.

В июле 2021 года из состава владельцев ООО «Инпут Лаб» вышел не только Роман Троценко, но и Сергей Николишин, Роман Толкачев и Кирилл Толчеев.

Напомним, Троценко — глава правления совета директоров «Корпорации АЕОН» и занимает 63-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $2400 млн.