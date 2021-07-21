Могоча, Забайкальский край, 21 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 300 новых носителей коронавируса, возник дефицит с койками для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

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Как сообщает 21 июля телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова, с учётом сложившейся эпидобстановки принято решение развернуть дополнительно 15 мест в Могочинской ЦРБ.

Всего на сегодня в районах края развёрнуто 415 коек для пациентов, заболевших COVID-19, из которых занято 380. В Чите — 1425, занято 1127.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 21 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 723, причём 320 из них обнаружили за последние сутки.

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