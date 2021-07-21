Москва, , 10:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ввести персональную ответственность чиновников за смертельные ДТП, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Пешеходный переход

«Ответственность должна быть вплоть до уголовной. Если сегодня чиновник разрешил проложить дорогу рядом с жилыми домами и детскими площадками, но не проследил, чтобы там соблюдались нормы безопасности — он должен отвечать. Яма на дороге и нет знака? Тоже отвечай! А пока их часто хватает только на то, чтобы установить везде видеокамеры и собирать штрафы с водителей», — заявил Миронов.

Фракция в Госдуме готова проанализировать действующее законодательство и представить необходимые поправки, заверил парламентарий.

Ранее в московском районе Солнцево автомобиль сбил на пешеходном переходе семью. В результате погибли двое детей, еще один получил травмы. За рулем автомобиля находилась 18-летняя студентка.

«В обстоятельствах этой аварии и степени виновности водителя сейчас разбирается следствие. Но уже известно, что ни «лежачих полицейских», ни знаков ограничения скорости перед этим нерегулируемым пешеходным переходом не было. Зато спустя всего несколько часов после ДТП там появились рабочие, которые это все установили», — отметил Миронов.

Читайте также: Суд отправил в СИЗО сбившую троих детей в Москве