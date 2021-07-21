Уфа, 21 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. 247 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республики выявили 45 718 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 42 108 человек, в том числе 160 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике прививку от COVID-19 получили 833 295 человек, а завершили вакцинацию 513 415 человек. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19, а всего в республике скончались 706 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 июля в республике выявили 250 новых носителей коронавируса.