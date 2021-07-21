Москва, 21 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Середина текущей недели проходит спокойно для курса рубля. Об этом 21 июля сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

По его словам, внешний фон достаточно стабилен после резких движений активов в начале недели. Доллар на валютном рынке продолжает некоторый подъём на опасениях распространения новых штаммов коронавируса. Однако, фондовые индексы прекратили снижение последних дней, отыграв пока данные риски. Это поддерживает и рубль, отметил эксперт.

Гойхман добавил, что остановилось и снижение нефтяных цен. Котировки Brent вернулись к уровням в районе 69 дол/барр. На них не повлияло увеличение запасов в США на 0,8 млн барр при прогнозе снижения на 4,2 млн барр. Но в среду, 21 июля, участники рынка ожидают официальные данные о запасах от минэнерго США. Если фактические данные будут заметно отличаться от прогнозных, движение актива может получить более заметный импульс. Помимо данной информации в течение дня не запланированы существенные события, отметил он.

По его словам, сильным колебаниям курса российской валюты препятствует пока и неопределённость в ожидании решения ЦБ России в пятницу (23 июля) о ключевой ставке. Исходя изданных обстоятельств, можно предполагать, что наиболее вероятный диапазон движения котировок на 21 июля окажется небольшим: 74 — 74,8 руб/дол., считает эксперт.