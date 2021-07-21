Партизанск, Приморский край, 21 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В лесу в Приморском крае обнаружены обгоревшие тела двух жителей города Партизанск, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В лесном массиве, расположенном на правом берегу по течению реки Тигровая, недалеко от дома по улицы М. Попова в селе Хмельницкое Партизанского городского округа в кострище обнаружены тела двух мужчин с многочисленными следами термического воздействия открытого пламени», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что на расстоянии 30 метров от кострища был обнаружен автомобиль одного из погибших и добавляется, что было установлено, что погибшие — 45-летние жители Партизанска

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что в Республике Алтай было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Чендек Усть-Канского района за убийство двух лиц.