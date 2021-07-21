Казань, 21 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл 21 июля в столицу Татарии. В казанском аэропорту его встречал глава республики Рустам Минниханов. Визит патриарха приурочен к торжествам в честь освящения собора Казанской иконы Божией Матери.

Казанская икона Божией Матери

В воссозданном храме организована прямая трансляция службы на двух больших экранах. Первую часть освящения провел митрополит казанский и Татарстанский Кирилл после прошедшего от Благовещенского собора до Казанского монастыря крестного хода. Антиковидные ограничения не позволили впустить прихожан внутрь собора, сообщает «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, торжества, посвящённые празднику обретения чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы, в столице Татарии проходят с 20 по 21 июля.

Собор Казанской иконы Божией Матери возвели в 1798—1808 годах на месте обретения в 1579 году иконы с образом Божией Матери. В 1932 году собор был разрушен, оставшиеся здания комплекса использовались не по назначению. Здесь в свое время располагались киностудия, склады и табачная фабрика, которую вывели с территории храма в 2004 году и приступили к восстановлению монастырского комплекса.

В 2015 году был издан указ главы РТ о воссоздании собора иконы Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложил памятный камень в основание нового здания собора.

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