Токио, 21 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Почётным членом Международного олимпийского комитета (МОК) избран бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) КрэйгРиди. Такое решение принято 21 июля на 138-й сессии МОК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

Членство Риди в МОК завершится 31 декабря 2021 года. Он покинет свой пост в связи с достижением возрастного ценза для членов МОК — 6 мая ему исполнилось 80 лет.

Риди в 1994 году стал членом МОК. До этого он возглавлял Всемирную федерацию бадминтона, а с 1992 по 2005 год — Британскую олимпийскую ассоциацию.

Главой WADA Риди был с 2014 по 2019 год. Именно на время его руководства этой организацией пришлись разбирательства, связанные с допинговыми скандалами в российском спорте.