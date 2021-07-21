Кемерово, 21 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. ГУ МВД по Кемеровской области информирует о серьёзном ДТП с пассажирским автобусом, произошедшем сегодня утром, 21 июля, в Кемерове.

Цитата из видео В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля

Инцидент случился на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской: столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ПАЗ.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель ВАЗа, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Терешковой, на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Ленина не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автобусом под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. В автобусе находилось около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.