Москва, 21 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и гостям торжественного открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, сообщается на сайте Кремля.

Собор Казанской иконы Божьей Матери в Казани

Глава государства подчеркнул, что восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь — чудотворной Казанской иконы Божией Матери — это большое и долгожданное событие для верующих, прихожан и паломников.

Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры является одним из важнейших приоритетов государства, эта масштабная и востребованная работа получает поддержку со стороны Русской православной церкви, а также представителей других религий и конфессий России, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные работы по восстановлению храма на территории более 4,5 гектаров начались в 2016 году. Внешний вид и внутреннее убранство собора воссоздали по архивным материалам.

Площадь нового храма составляет свыше 1,6 тыс. кв. метров, высота собора с учетом креста — 55 метров. Работы по росписи храма велись с марта 2020 года по май 2021 года. В начале июне завершили монтаж иконостасов собора. в которых размещены 62 иконы — копии утраченных в 30-е годы. Также на территории храма создали сквер площадью около 1,4 тыс. кв. метров. На месте захоронения митрополита Феофана установили надгробие.