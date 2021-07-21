Наманган, Узбекистан, 21 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Мост на въезде в узбекистанский Наманган был разрушен водным потоком, вызванным обильными дождями. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Наманганской области.

Хокимият Наманганской области Узбекистана Последствия селя в Намангане июль 2021 года

В администрации уточнили, что мост был построен в 70-х годах и отличался своей прочностью. «Такого природного явления не наблюдалось последние полвека», — сообщили в хокимияте.

Отметим, 20 июля обильные дожди в Касансайском районе Наманганской области Узбекистана вызвали сход селей. В результате разрушения моста на автодороге Туракурган — Наманган — Чартак перекрыто движение транспорта.