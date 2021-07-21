Москва, 21 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. При продаже своей машины автовладельцы нередко допускают некоторые ошибки. Об этом сообщил директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков в интервью агентству «Прайм».

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Так, по словам эксперта, автовладельцы выставляют мало фотографий машины. Баскаков советует размещать фотографии продаваемого автомобиля, сделанные с разных ракурсов. Причем особое внимание тут следует уделять салону. Эксперт добавил, что объявление о продаже авто должно содержать как минимум 30 фотографий.

«Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова», — отметил Баскаков.

Он также сообщил, что объявление должно содержать подробное техническое описание машины, к которому относятся такие характеристики модели, как год выпуска, уровень пробега, тип двигателя, количество владельцев, наличие гарантии на автомобиль.

Ранее эксперт Егор Васильев сообщил, что динамичная или продолжительная слишком медленная езда могут привести к выходу из строя автоматической коробки передач (АКПП).

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