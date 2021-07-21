Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Бурятии общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1577. За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых летальных случаев от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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В числе скончавшихся за сутки три человека в возрасте до 65 лет.

В стационарах региона на лечении остаётся 1781 пациент. 167 тяжёлых больных находятся в реанимации, 114 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся ещё почти 7,2 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2305 коек: занято — 1781, свободно — 524 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,3%», — отметили в штабе.