Соледар, ДНР, 21 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Утром 21 июля боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Весёлое на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mike1979 Russia ПТУР

По данным представительства, со стороны подконтрольного украинским силовикам села Опытное были выпущены три мины калибра 82 мм, а со стороны Песок — две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

В СЦКК отметили, что украинская сторона игнорирует запросы о прекращении обстрелов, утверждая, что соблюдает перемирие.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 57 единиц боеприпасов.