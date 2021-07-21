Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ярославской области подрядчик ремонта сельской дороги начал работы не в той деревни. Об этом рассказал телеканал «Рыбинск-40».

Экскаватор

Жители деревни Петрицево Рыбинского района пожаловались на то, что в их деревне рабочие перекопали дорогу и бросили. Теперь из-за этого люди испытывают проблемы.

«Выкопали две вот такие параллельные траншеи, благодаря которым ни к домам, ни пожарная, ни скорая, упаси господь чего, не пробраться. У нас только по этой улице четыре инвалида, которые, соответственно, не могут просто даже выйти там, вынести пакеты через такие канавы», — рассказал телеканалу «Рыбинск-40 местный житель Кирилл Демьянов.

Как выяснилось, подрядчик перепутал деревни и начал работы совсем не там, где запланировала администрация.

«У нас две деревни Петрицево — в Погорельском и Глебовском сельском поселениях. Подрядчик почему-то вышел в другую деревню, не уведомив нас, как представителей заказчика, не позвонив, притупил к работам. Видимо, его ничего не смутило, хотя деревни разные. Тем временем из той деревни, где он должен был работать, нам позвонили и сказали, что подрядчика у них нет, он не вышел в день начала работ. Мы начали его искать, позвонили, и только тогда поняли, что он находится в другом Петрицево. Сутки они там работали, сделали оканавливание у домов. Сейчас подрядчик отказывается за свой счет восстанавливать все это. Более того, говорит, что он туда и не заходил. Готовим письма в УМВД, скорее всего, все закончится судом», — рассказала порталу ЯрНьюс глава администрации Глебовского сельского поселения Оксана Себало.

Подрядчик, в свою очередь, обвиняет в ошибке администрацию: мол, никого из чиновников он не нашёл, а работы начинать было нужно.

«Контракт подписали и должны приступить немедленно к работам по контракту, с момента подписания контракта обязаны приступить к работам. Мы приступили к работам немедленно. Связываемся с администрацией, я ездил туда несколько раз — там никого нет. На выезде может были, я не знаю какие причины там — это не моё дело. 4 дня мы работали, 4 дня никто на связь никто не выходил. Телефон в контракте указанный администрации — там на связь никто не выходит. Можно сейчас набрать. Мёртвый телефон. Две деревни: расстояние такое же, уклоны, труба, пруд, всё как в проекте. Даже не задумывались, что может быть другая деревня», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор компании-подрядчика Валерий Мухамаддиев.

Подрядчик готов завершить работы в другом Петрицево, но просит у администрации за это деньги.

«Я говорю — давайте встречаться, вопрос надо как-то решать, я здесь уже начал работать. Нехорошо как-то получается. Вы мне оплатите хотя бы работу экскаватора. Я в порядок приведу, я знаю как сделать. Завезти песок, уплотнить, завезти щебень. 50 тысяч всего, экскаватор чужой, я нанимал, потому что мои не справятся, у нас там меньше экскаваторы. Сначала они не пошли навстречу, теперь вроде бы как готовы, сделали смету, почему-то тишина», — рассказал директор компании-подрядчика Валерий Мухамаддиев.

Судя по всему, проблемы возникли в связи с тем, что у двух разных поселений разные бюджеты. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.