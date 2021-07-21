Москва, 21 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» объявлен в Москве. Об этом 21 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

Заявки от возможных участников принимаются до 26 августа, а победитель будет определён 31 августа. Ефимов отметил, что подобный аукцион станет вторым в стране.

«С победителем будет заключен договор, по условиям которого инвестиции в реализацию проекта составят не менее 45 млрд рублей, а промзона преобразится не позднее 2035 года», — сказал заместитель мэра.

Всего на территории, занимающей примерно 30 гектаров, планируется построить 720 тысяч кв. м недвижимости.