Тула, 21 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим начнёт действовать в Тульской области с 22 июля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По информации начальника Главного управления МЧС по Тульской области Алексея Павлова, на территории региона в связи с жарой преобладает четвёртый класс пожарной опасности. Ситуация находится под контролем — лесных пожаров не регистрируется. Однако угроза возникновения природных пожаров есть.

В связи с этим в ходе оперативного совещания глава ГУ МЧС предложил с 22 июля ввести особый противопожарный режим.

Губернатор Алексей Дюмин поручил председателю комитета по региональной безопасности Сергею Косову подготовить распоряжение о введении особого противопожарного режима в регионе.