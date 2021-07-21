Уфа, 21 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Температурный рекорд был побит на одной из аэрологических станций в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на станции Уфа-Дема днем 20 июля. Там была зафиксирована температура воздуха +34,5°С.

Таким образом был побит рекорд 2004 года: тогда столбик термометра поднимался до +33,4°.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха до +35°С.