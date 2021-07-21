Москва, 21 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 160,3 млн. Об этом 21 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«По состоянию на 20.07.2021 проведено 160 365 667 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 435 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 232 779 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 19 июля число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 159 930 099.