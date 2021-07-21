Вашингтон, 21 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В США вынесен приговор гражданину России Петру Левашову, известному на международном уровне как «мастер ботов». Накануне, 20 июля, Федеральный суд в городе Хартфорд приговорил его к 33 месяцам, которые Левашов уже отбыл под стражей по делу о хакерстве. Прокуратура требовала для него не менее 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.

Правосудие

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Отмечается, что российский гражданин признал себя виновным в умышленном повреждении защищённого компьютера, сговоре, мошенничестве и краже личных данных.

Теперь согласно решению суда Левашову в течении трёх лет необходимо будет находиться под надзором уполномоченного офицера. Однако ему разрешено покинуть США при условии, что он вернётся назад через определённое время, чтобы отметиться у ответственного лица.

Добавим, что решение по штрафу и материальному ущербу судья отложил на 90 дней, до получения информации о финансовом положении осуждённого.

Обвинение утверждало, что Пётр Левашев больше десяти лет контролировал ботосети. Один из них, вероятно, заразил 200 тыс. компьютеров. По версии прокуратуры, российский гражданин управлял самыми известными сетями ботов Storm Worm, Waledac и Kelihos

Окружной судья США Роберт Чатиньи заявил, что, по его мнению, финансовый ущерб, причинённый в результате противоправных действий подозреваемого, был завышен, но признал преступление серьёзным.

Как сообщало ИА REGNUM, программист Пётр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу ФБР. Ему инкриминируется создание и управление ботнетом Kelihos, при помощи которого осуществлялась рассылка спама, распространение вредоносных программ и сбор данных с компьютеров.

В России в отношении Левашова также было возбуждено уголовное дело. Он был заочно арестован российским судом и объявлен в международный розыск. Тем не менее испанские власти приняли решение экстрадировать гражданина России не на родину, а в США.