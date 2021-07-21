Соледар, ДНР, 21 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 21 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 29 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Зайцево (южное), Александровка, Лозовское, Безыменное, Новоласпа», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось, поскольку украинская сторона отрицала факты обстрелов.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сообщили в СЦКК.

Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, за сутки боевики ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР, ранив одного защитника Донбасса.