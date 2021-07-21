Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Поступление новой авиационной ракеты «Бронебойщик» в российские войска ожидается после 2023 года. Об этом исполнительный директор концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин сообщил на авиасалоне МАКС-2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-25

Он пояснил, что ракета «Бронебойщик» предназначена для поражения наземных целей, ею можно вооружить ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, штурмовики Су-25 и другие военные самолёты.

«В настоящее время идёт оформление и согласование документов для принятия ракеты на вооружение российского военного ведомства», — сказал Кочкин ТАСС.

Учитывая сроки на формирование планов по закупкам и изготовление ракет, поставлять их в войска будут не ранее 2023 года.

Читайте также: Концерн «Техмаш» впервые представил на МАКС-2021 ракету С-13Б