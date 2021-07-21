Варшава, , 10:04 — REGNUM Советник Госдепа США Дерек Чолла прибыл с официальным визитом в Варшаву 21 июля. Он пробудет в польской столице три дня. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Сообщается, что в Варшаве дипломат встретится с представителями власти и гражданского общества, с которыми он, в частности, обсудит «общую приверженность демократическим ценностям и институтам». В числе тех, с кем он проведет переговоры, станет премьер-министр республики Матеуш Моравецкийи глава МИД Польши Збигнев Рау.

В качестве официальной цели визита дипломата в Польшу в США указали «углубление и развитие стратегических отношений Соединенных Штатов с Польшей». Помимо прочего, американский чиновник готовится обсудить с представителями польской власти вопрос российско-германского газопровода «Северный поток — 2» и энергетическую безопасность Польши.