Москва, 21 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Риск того, что на территорию России проникнет оспа обезьян, является низким. Об этом 21 июля заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Обезьяны

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Также в ГНЦ «Вектор» отметили, что центром ведется разработка современных средств профилактики и лечения этой инфекции и продолжаются клинические исследования II—III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения против нее.

Кроме этого, в центре указали, что одна из разработок «Вектора» — химический препарат НИОХ-14 против оспы — на данный момент успешно прошел доклинические испытания, ведутся клинические исследования на 90 добровольцах.

Отметим, на минувшей неделе Центры по контролю и профилактике и департамент здравоохранения американского штата Техас подтвердили заражение оспой обезьян у недавно вернувшегося из Нигерии жителя Соединенных Штатов.