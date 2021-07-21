Саратов, 21 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Саратове врачам не удалось спасти 17-летнюю девушку и ее новорожденного ребенка. Публикации об этом появились накануне в соцсетях.

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Беременной девушке на сроке 8 месяцев сделали кесарево сечение, но спасти ее и новорожденного не удалось. Облминздрав подтвердил трагический случай.

По данным ведомства, молодая пациентка поступила в одно из профильных медучреждений в тяжелом состоянии, необходимая помощь оказывалась в полном объеме.

«Состояние утяжелялось острым токсическим поражением одного из органов. В ежедневном режиме саратовские специалисты проводили консультации по тактике лечения со специалистами профильных федеральных клиник. Однако спасти пациентку не удалось. Устанавливаются причины смерти. В качестве возможного варианта мы рассматриваем, в том числе, отравление неизвестным веществом. К работе по установлению причин смерти и анализу этого случая привлечены практикующие врачи и представители науки», — цитирует 21 июля облминздрав «Взгляд-инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, в Первоуральске (Свердловская область) после родов скончалась 35-летняя женщина — многодетная мать. По факту инцидента региональный минздрав проводит проверку.

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