Москва, 21 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На пост главного тренера сборной России по футболу есть три основных кандидата. Об этом 20 июля сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Новая форма сборной России по футболу

По информации издания, Российский футбольный союз (РФС) выбирает тренера из трёх кандидатов. В этот список входят Штефан Кунц, Курбан Бердыев и Валерий Карпин.

Отмечается, что фаворитом является Кунц, с которым уже проведены предметные переговоры. Резервным вариантом является Бердыев.

Кунц — главный тренер молодёжной сборной Германии, он возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством немецкая молодёжка два раза выиграла чемпионат Европы.

Бердыев сейчас занимает пост советника председателя наблюдательного совета в казахстанском клубе «Кайрат», последним его местом работы в качестве тренера был казанский «Рубин». Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов».

Напомним, 8 июля с поста главного тренера сборной России по футболу был уволен Станислав Черчесов после провала команды на Евро-2020.