Джакарта, 21 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. На фабрике, расположенной на севере Джакарты, произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

Virginie Moerenhout Пожар

Пожар произошел на заводе по производству тормозных колодок PT Akebono Astra Group в 02:55 по западно-индонезийскому времени. В тушении пожара задействовали 14 пожарных машин.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в офисе национального агентства по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии.