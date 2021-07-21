Москва, 21 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Около 13 тыс. рублей граждане России в среднем тратят на сборы одного школьника. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

ИА REGNUM Сборы к школе

По состоянию на середину июля на сборы школьника тратится в среднем 12,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В исследовании учитывались затраты на канцелярские товары, школьную одежду, обувь, рюкзаки, настольные лампы и тетради за 1−15 июля 2021 года.

Средняя стоимость набора для первоклассника выросла на 6%, до 690 рублей. В набор входят карандаши, ручки, альбомы и другие канцелярские товары.

Стоимость дневника выросла на 3%, до 107 рублей, пенала — на 33%, до 728 рублей, набора карандашей и ручек — на 8%, до 182 рублей, набор тетрадей — на 6%, до 306 рублей, настольных ламп — на 22%, до 1580 рублей.

Средний чек покупки рюкзака вырос на 8%, до 1692 рублей, школьной формы — на 15%, до 1651 рубля, блузки и рубашки — на 15%, до 817 рублей, брюк и юбки — на 4%, до 1081 рубля.

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