Затраты российских граждан на подготовку детей к школе выросли на 13%
Москва, 21 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Около 13 тыс. рублей граждане России в среднем тратят на сборы одного школьника. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
По состоянию на середину июля на сборы школьника тратится в среднем 12,9 тыс. рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В исследовании учитывались затраты на канцелярские товары, школьную одежду, обувь, рюкзаки, настольные лампы и тетради за 1−15 июля 2021 года.
Средняя стоимость набора для первоклассника выросла на 6%, до 690 рублей. В набор входят карандаши, ручки, альбомы и другие канцелярские товары.
Стоимость дневника выросла на 3%, до 107 рублей, пенала — на 33%, до 728 рублей, набора карандашей и ручек — на 8%, до 182 рублей, набор тетрадей — на 6%, до 306 рублей, настольных ламп — на 22%, до 1580 рублей.
Средний чек покупки рюкзака вырос на 8%, до 1692 рублей, школьной формы — на 15%, до 1651 рубля, блузки и рубашки — на 15%, до 817 рублей, брюк и юбки — на 4%, до 1081 рубля.
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