Новосибирск, 21 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершился судебный процесс, по итогам которого в доход Российской Федерации обращена квартира в Нью-Йорке стоимостью 1,3 млн долларов. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, бывший замдиректора «Национального медицинского исследовательского центра им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России не задекларировал принадлежащую ему с 2014 года квартиру в США, а также связанные с этим расходы. Затем, он не отразил в справке покупку ещё одной квартиры на 1,3 млн долларов фирмой, совладельцем которой он является.

Как отмечается, обвиняемый не предоставил доказательств законности доходов, на которые была куплена недвижимость. В связи с этим прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего замруководителя бюджетного учреждения не соответствуют его доходам.

В марте Советский районный суд удовлетворил требования об обращении в доход России принадлежащей мужчине квартиры, однако отказал по поводу второго объекта, принадлежащей фирме.

«20 июля 2021 года Новосибирский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора области на вышеуказанное решение районного суда, постановил новое решение и в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры», — отметили в надзорном ведомстве.