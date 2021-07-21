Челябинск, 21 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинской области заместитель руководителя одного из промышленных предприятий задержан за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, в 2019 — 2021 годах он получил более 1 млн рублей. Деньги якобы дал представитель одной из фирм за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

Это преступление было выявлено сотрудниками областного управления ФСБ. Следователи решают вопрос о предъявлении задержанному обвинения. Также ему предстоит избрать меру пресечения.