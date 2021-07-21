Симферополь, 21 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Жители села Путиловка Бахчисарайского района Республики Крым остались без воды после наводнения 4 июля — илом оказался забит источник водоснабжения. Видеообращение жителей появилось в паблике «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в «Вконтакте» 19 июля

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нет воды

«Илом забился водопровод и донный колодец, по которому вода поступала в село (это озеро «Кабаний перевал»). Власти третью неделю кормят (или лучше поят) обещаниями. Сейчас пожароопасный период, чем тушить будем? Ил в системе и гидрантах засох, кто будет восстанавливать более 5 км водопровода? Неужели в МЧС нет специалистов и спецтехники?» — спрашивают люди.

Жители просят признать ситуацию с отсутствием воды чрезвычайной и требуют от властей, наконец, решить вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на Крым обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплениям в Бахчисарайском районе — пострадали десятки домов, несколько домов восстановлению не подлежат.