Москва, 21 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Сети разместили рендер современного седана «ГАЗ-31 105» («Волга») 2021 модельного года. Изображение автомобиля размещено на сайте Auto.mail.ru.

Auto.mail.ru Рендер «ГАЗ-31105» («Волга») 2021 модельного года

Последний «ГАЗ-31 105» сошёл с заводского конвейера ещё в 2008 году. На рендерах представлено, как выглядел бы седан, если его решили возродить сегодня.

Судя по рендерам, такая «Волга» получила бы новые пластиковые бамперы, широкую радиаторную решётку и современную светодиодную оптику. Переднее и заднее стекла были бы установлены без уплотнителей. Что же касается указателей поворотов, то они перекочевали бы с крыльев на боковые зеркала.

Также современная «Волга» могла бы получить 17-дюймовые колесные диски и хромированную окантовку боковых стекол.

Под капотом «ГАЗ-31 105» 2021 мог бы находиться, к примеру, 150-сильный мотор ЗМЗ, сочетающийся с шестискоростным «автоматом».

Ранее в Турции на производственной площадке «Группы ГАЗ» стартовало серийное производство 3,5-тонных машин «ГАЗель NN» с мотором Cummins F2.8 «Евро-6» максимальной мощностью 170 «лошадей».

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