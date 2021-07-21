Кемерово, 21 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу начата доследственная проверка по факту травмирования 10-летнего мальчика в специально оборудованном скейт-парке Рудничного района Кемерова.

Strelka-kb.com Скейт-парк на Набережной

По данным местных СМИ, мальчик, катаясь на одном из элементов, покрытие которого оказалось поврежденным, упал и травмировал лицо, потребовалась госпитализация.

Не исключено, что ребёнок получил сотрясение головного мозга.

Следствию предстоит установить собственника скейт-парка, будет проверено, соответствовал ли установленный там инвентарь требованиям безопасности. В настоящее время доступ к элементам ограничен.