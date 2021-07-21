Архангельск, 21 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обращена не столько к гражданам двух соседних государств, сколько к кураторам украинских политиков. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил архангельский политолог Вадим Трескин.

Флаги России и Украины

«Скорее всего, поводом для статьи стал внесённый в Раду в мае этого года законопроект о «коренных народах». На очереди — продажа украинских земель. К чему это приведёт, прекрасно осознают в российском руководстве. Видимо, это и стало той красной линией, о которых в последнее время стали говорить всё чаще», — заявил политолог.

По мнению Трескина, стоит обратить внимание и на формат выступления.

«Глава государства не так часто выступает именно в таком формате. Сам факт развёрнутого программного заявления говорит о важности вопроса. До Путина не многие руководители страны прибегали к таким инструментам. А в зарубежной политике — это вообще редкость. Поэтому можно сделать однозначный вывод, что за словом последует дело, — считает Трескин. — Обывателю сложно оценивать происходящее в соседнем государстве, процессы в котором регулируются извне. Руководство нашей страны обладает намного более обширной и достоверной информацией как о происходящих событиях, так и планируемых. Что именно в планах зарубежных кураторов украинских властей, нам неизвестно. Но именно предстоящие события, видимо, и стали поводом для статьи, которая, очевидно, ориентирована не столько на отечественного читателя, и даже во многом не на украинского, а на тех, кто курирует украинских политиков. И, видимо, грядущие события вызывают в Москве обоснованную тревогу».

Вадим Трескин не исключил, что в статье Путина есть и некие скрытые смыслы.

«К примеру, всего за несколько дней до начала Великой отечественной Иосиф Сталин опубликовал в газете «Правда» нашумевшую впоследствии статью, в которой утверждал, что отношения с Германией находятся на высоком уровне, воевать никто не собирается и так далее. После войны это начали ставить ему в вину, мол, разведка чуть ли не ежедневно доносила о планах «Барбаросса», а Сталин в упор не видел угрозы. На самом деле статья была адресована не советским читателям, а заокеанским, — сказал политолог. — Незадолго до этого Сенат США официально заявил, что если Германия нападёт на СССР, то США выступят на стороне СССР, а если СССР нападёт на Германию или позволит себя спровоцировать, то… На чьей стороне выступил бы объединённый Запад, наверняка решило бы исход войны. Именно с такими целями публикуются подобные скрытые шифры в открытой печати. Поэтому истинные причины и смыслы статьи Владимира Путина мы узнаем не скоро. Но главный вывод можно сделать однозначно. Внешнеполитическая ситуация крайне тревожная. И кому, как не руководству страны, делать заявления о том, что «мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России». В этом, считаю, главный посыл статьи российского лидера».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля Кремль опубликовал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает — русский и украинский народы являются единым целым. Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена.