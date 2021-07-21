Москва, 21 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Отметив почти двухмесячные минимумы в районе 67,50 долларов за баррель, Brent отскочила и к концу вчерашнего дня (20 июля) расположилась вблизи уровней открытия. Об этом 21 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, в среду, 21 июля, котировки пытаются развить восходящую коррекцию, тестируя восходящую 100-дневную скользящую среднюю в районе 69 долларов.

Эксперт отметил, что рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API), которые отразили увеличение запасов сырой нефти на 0,8 млн баррелей. Показатель вырос незначительно, но все же факт первого за восемь недель прироста немного расстроил трейдеров. Неделей ранее запасы достигли минимального с начала прошлого года значения. Однако если официальный отчет минэнерго США покажет хотя бы небольшое падение запасов, это укрепит котировки во второй половине дня, считает он.

Дадашев добавил, что в целом импульс отката пока не внушает доверия, да и отношение к риску хоть и улучшилось, но выглядит неоднозначным. Инвесторы по-прежнему сосредоточены на теме пандемии, и это препятствует проявлению спроса на рисковые активы, включая нефть. Соответственно, «бычий» потенциал Brent сейчас ограничен, хотя и понижательные риски несколько ослабли, отметил он.

По его словам, сейчас котировкам важно ухватиться за уровень 69 долларов и вернуть 100-дневной скользящей средней статус поддержки. Тогда можно будет говорить о возвращении отметки 70 долларов. Однако на данном этапе присутствует угроза возобновления продаж на более внятных попытках роста, отметил он.