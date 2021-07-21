Якутск, 21 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Искусственные дожди вызваны в трёх районах Якутии для тушения лесных пожаров. Сообщение об этом опубликовано 21 июля в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

17.mchs.gov.ru Сильный дождь

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Уточняется, что лётчики-наблюдатели Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии, где пожаров больше всего. Для этого самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» запустил в облака пиропатроны с йодистым серебром.

Этот реагент запускает в облаках процесс образования воды, в результате в нужных районах выпадают осадки. Вместе с тем естественные дожди также ожидаются в регине в ближайшие дни.

По оперативным данным, за сутки 20 июля в Якутии ликвидировали 14 пожаров на площади более 82 тыс. га. Ещё на 135 тыс. га пожары локализованы. Всего борьба идёт с 67 природными пожарами, в ней задействованы более 2 тыс. человек и почти 300 единиц техники.

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