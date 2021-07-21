Москва, 21 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин посетит чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске в октябре 2021 года. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Anemone Nemorosa Хоккей с мячом

«Планы будут уточняться», — сказал Песков.

Ранее Международная федерация хоккея с мячом пригласила Путина на мировое первенство, которое пройдёт в Иркутске с 11 по 18 октября 2021 года.