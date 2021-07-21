Москва, 21 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 106 лесных пожаров на общей площади 27 217 га. Об этом 21 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

wildfire Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20.07.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 106 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 217 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Московской, Кировской, Нижегородской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей; в Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях; в Республиках Коми, Карелия, Марий Эл, Якутия и в Удмуртской Республике; а также в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 279 лесных пожаров на общей площади 902 746 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 6666 человек, 1103 единицы техники и 32 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 63 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в западной части США природные пожары бушуют на общей площади свыше 500 тыс. га.