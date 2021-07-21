Чита, 21 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сделали послабления в работе летних веранд, террас стационарных объектов общественного питания.

Летняя веранда

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 21 июля, согласно изменениям, внесённым в постановление губернатора Забайкальского края Александра Осипова, эти учреждения смогут работать не до 21:00 по местному времени, а до до 23:00.

«При принятии решений были учтены все обращения предпринимателей, после проведенных консультаций с Ропотребнадзором, были установлены оптимальные в складывающейся в настоящий момент эпидемиологической остановке условия работы, вместе с тем призываю жителей края, а также предпринимателей соблюдать все требования и рекомендации антиковидных мер» — пояснил министр экономического развития региона Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 21 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 53 723, причём 320 из них обнаружили за последние сутки.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 10 человек