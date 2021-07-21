Вашингтон, 21 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Джилл Байден, супруга президента США Джозефа Байдена, возглавит делегацию Соединённых Штатов на открытии Олимпийских игр в Токио. Состав американской делегации накануне, 20 июля, объявил американский лидер, сообщается на сайте Белого дома.

(сс) The White House Джилл Байден

«Делегацию возглавит первая леди США Джилл Байден», — говорится в заявлении.

Известно, что помимо первой леди в делегацию войдёт временный поверенный в делах посольства США в Японии Раймон Грин.

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Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия Олимпийских Игр состоится в Токио 23 июля. В прошлом году ОИ были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков.