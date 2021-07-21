Абакан, 21 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 21 июля в правительстве региона.

Коронавирус

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По данным республиканского оперштаба, от COVID-19 умерли две женщины (62 года и 69 лет) и двое мужчин (58 лет и 69 лет).

С начала 2021 года в регионе умерли 326 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии подтверждено 10 953 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9266 человек.